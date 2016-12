OB Geisel berichtet zum Grand Départ FOTO: Frank Bodenmüller FOTO: Frank Bodenmüller Teilen

Twittern







(ho) Oberbürgermeister Thomas Geisel berichtete in der letzten Ratssitzung des Jahres am Donnerstag15. Dezember, noch einmal zum Stand der Vorbereitungen zur Tour de France in Düsseldorf.