Nonstop von Düsseldorf nach Orlando

airberlin hat am Samstag ihre neue Nonstop-Verbindung von Düsseldorf nach Orlando aufgenommen. airberlin Flug AB7006 mit Kapitän Peter Hackenberg und seinen zehn Crewmitgliedern startete mit 220 Passagieren an Bord pünktlich um 11 Uhr vom Flughafen Düsseldorf in Richtung USA.