Neues Viertel, neuer Name FOTO: ho FOTO: ho Teilen

Twittern





2017-01-31T10:56+0100 2017-01-31T10:53+0100

(ho) In Düsseldorf ist Gabriele Hofer beinahe so bekannt wie der berühmte bunte Hund. Das liegt daran, dass vermutlich niemand sonst die Skyline der Landeshauptstadt fröhlicher in Farbe umsetzt als sie. Das bleibt auch so. Sonst ist aber vieles anders.