Neuer Rollrasen für das Kö-Graben-Ufer

An den Uferböschungen des Kö-Grabens wird kräftig gewerkelt. Innerhalb der nächsten drei Wochen soll das gesamte Ufer in einem satten Grün erstrahlen. Arbeiter verlegen derzeit 6000 Stück Rollrasen in einer Größe von jeweils einem Quadratmeter.