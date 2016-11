Neu: Direktflüge von Düsseldorf nach Kiew

Das Streckennetz von Düsseldorf Airport wächst weiter: Ab sofort bietet die private ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA) eine direkte nonstop Flugverbindung zwischen Düsseldorf Airport und Kiew an.

Die ukrainische Hauptstadt wird fünfmal pro Woche jeweils montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags von Düsseldorf Airport aus angeflogen.

"Düsseldorf zählt zu den fünf touristisch, wirtschaftlich, kulturell und politisch wichtigsten Standorten Deutschlands. Zum einem freuen sich insbesondere unsere Kunden aus der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern über das neue Flugangebot, zum anderen bieten wir allen deutschen Reisenden aus dieser Region die Möglichkeit, die Ukraine und weitere attraktive Ziele in (Ost-)Europa, im Mittleren Osten, in Asien sowie in den USA via Kiew zu erkunden", so Evgeniya Satska, Pressestelle UIA.

Die Flüge werden mit modernen E-190 oder Boeing 737 Maschinen in Zwei-Klassen-Konfiguration durchgeführt: Serviceklassen Business und Economy.