Das SchifffahrtMuseum im Schlossturm, Burgplatz 30, lädt zu drei Führungen ein. Am Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr, findet eine Führung für Erwachsene unter dem Titel "Fast vergessene Berufe in der Rheinschifffahrt" statt.

Wer kennt heute noch das Handwerk des Seilers, Segelmachers oder Kalfaterers? Mit der Motorisierung der Schifffahrt auf dem Rhein sind viele alte Handwerkstechniken verschwunden, die über Jahrhunderte zum Alltag am Rhein gehörten. Heute droht weiteren der Untergang. Bei einem Rundgang durch das SchifffahrtMuseum werden einige der alten Berufe vorgestellt.

"Nachts im Museum" heißen die Kinder- und Familienführungen, die am Dienstag, 18. Oktober, und Donnerstag, 20. Oktober, mit Taschenlampen stattfinden. Das SchifffahrtMuseum schließt in der Regel um 18 Uhr.

In den Schulferien ermöglichen die Düsseldorfer Genossenschaftsbanken aber einen Besuch zu ungewöhnlicher Stunde. Kinder und ihre Begleitung haben so die Gelegenheit, die besondere und ein wenig gruselige Atmosphäre im Schlossturm bei Nacht zu erleben. Die Kosten für die Veranstaltung werden von den Düsseldorfer Genossenschaftsbanken übernommen.

Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0211.89-94195 oder per Mail an: schifffahrtmuseum@duesseldorf.de