Nach Überfall auf Kö-Juwelier: Fahndung läuft auf Hochtouren FOTO: POlizei Düsseldorf FOTO: POlizei Düsseldorf Teilen

Twittern







Nach dem Raubüberfall in dem Juweliergeschäft auf der Königsallee am Freitag, 9. Dezember, haben die Beamten noch am selben Tag das Fluchtfahrzeug sichergestellt.