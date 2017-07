Nach Raub auf Schlüsseldienstmitarbeiter: Polizei fahndet mit Phantombildern FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-07-04T11:05+0200 2017-07-04T10:57+0200

Am Sonntag, 25. Juni, war es in Garath zu einem Raub auf Schlüsseldienstmitarbeiter gekommen. Drei Männer hatten das Opfer überfallen und mit einer Waffe bedroht. Nun wendet sich die Polizei mit Phantombildern an die Öffentlichkeit.