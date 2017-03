Nach Leichenfund am Hafen: 16-Jähriger gesteht die Tat FOTO: ho FOTO: ho 2017-03-13T16:15+0100 2017-03-13T15:50+0100

Die Leiche eines 15-jährigen Mädchens aus dem Rheinland wurde am Sonntag in der alten Papierfabrik am Hafen gefunden. Todesursache: "Schneidende Gewalt gegen den Hals", wie Staatsanwalt Matthias Ridder in einer Pressekonferenz am Montagnachmittag im Polizeipräsidium erklärt. Von Yvonne Hofer