Mutmaßlicher Sex-Täter aus der Altstadt geschnappt

Umfangreiche Ermittlungen führten jetzt zur Festnahme eines jungen Mannes, der dringend tatverdächtig ist, sich am 2. Oktober an einer Seniorin in der Düsseldorfer vergangen zu haben. Der 19-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft.