Großer Krimiabend zugunsten des Trebecafés: Mord im Gericht

Zur großen Benefiz-Krimilesung mit fünf renommierten Autorinnen und Autoren aus dem Rheinland lädt das Landgericht Düsseldorf am Donnerstag, 8. Dezember, in den Schwurgerichtssaal an der Werdener Straße ein.