Tour de France in Düsseldorf Mitte Dezember öffnet das "Café Vélo" FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Melanie Zanin FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Melanie Zanin

Mitte Dezember eröffnet im ehemaligen Irish Pub am Marktplatz das Café Vélo - ein im französischen Stil gehaltenes Café, in dem deutsch-französische Freundschaft und Radkultur gelebt werden.



Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Freitag die Umbauarbeiten gemeinsam mit dem französischen Generalkonsul Vincent Muller in Augenschein genommen.