Mit falschem Ausweis unterwegs

Beamte der Bundespolizei stellten bei einer Kontrolle am Sonntagnachmittag eine spanische Identitätskarte sicher, nachdem sich ein 27-jähriger Iraker im Düsseldorfer Hauptbahnhof damit ausgewiesen hatte.

Bei einer Personalienüberprüfung wies sich der junge Iraker mit einem spanischen Ausweisdokument aus. Die Bundespolizisten hatten bei dem Abgleich des Lichtbildes und der vor ihn stehenden Person den Verdacht, dass das nicht ein und dieselbe Person ist.

Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde der 27-Jährige auf die Dienststelle gebracht. Hier wurde ein digitaler Abgleich seiner Fingerabdrücke durchgeführt. Das System enttarnte den Tatverdächtigen und seine wahre Identität wurde bekannt.

Der junge Iraker befand sich bislang ohne Aufenthaltstitel in Deutschland. Er gab an, bei einem Bekannten zu wohnen. Da in diesem Fall die Fluchtgefahr bestand, wurde er zur weiteren Verfügung an das zuständige Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Düsseldorf übergeben.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen dem unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet und dem Ausweismissbrauch ein.