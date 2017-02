Mit dem Filmfestival fängt's an - Bonjour Le Tour FOTO: Wikimedia Commons FOTO: Wikimedia Commons Teilen

2017-02-10

Ein Mann, ein Pinsel ein Rennrad - so beginnt ein Tag, der seinen Höhepunkt in der "Hölle des Nordens" haben wird: Mit der Dokumentation "A SUNDAY IN HELL" hat am Donnerstagabend im Cinema Düsseldorfs erstes Bicycle Film Festival begonnen. Von Yvonne Hofer