Mickie Krause erobert Bilk

"Rock in Bilk", ursprünglich eine Veranstaltung von den Bilker Jungschützen für die Jugend, fand nach über 20 Jahren ein neues Konzept.

Angefangen 1994 mit den Bands "Halber Liter" und "Esprit" ging es weiter mit den "Rock Classics Oldstars", "Extrabreit" oder auch "Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe".

"Im Vergleich zu den Anfangsjahren hat sich unglaublich viel geändert", so Schützen-Sprecher Rene Krombholz. "Schallplatten und CDs werden deutlich weniger verkauft, dadurch haben sich die Verfügbarkeiten und die Preise der Musiker geändert. Live Auftritte sind heute die Haupterwerbsquelle." Auch der Publikumsgeschmack habe sich geändert, Party sei angesagt.

Krombholz: "Diverse behördliche Auflagen sind hinzugekommen und müssen umgesetzt werden, Sicherheitskonzept, ein kostenintensives Lärmschutzkonzept, das geht hin bis zum Security Dienst, in den Anfangsjahren selbst organisiert, heute muss es professionell sein und teuer bezahlt werden."

Die gestiegenen Aufwendungen in finanzieller wie auch organisatorischer Hinsicht machten es schwer diese Veranstaltung im bisherigen Rahmen weiterzuführen, Eintrittspreise von 30 Euro oder mehr seien nicht das Ziel eines gemeinnützigen Vereins.

So wurde 2016 nach 22 Jahren aus "Rock in Bilk" erstmals das Format "Bilk live". Alle Musikrichtungen sind dabei möglich, ob Ballermann-Fete, Schlager, Neue Deutsche Welle und natürlich auch irgendwann mal wieder Rock.

Am 16. Juni zum 19 Uhr findet das Event erneut im Festzelt an der Ubierstraße statt. Diesmal liegt der Fokus auf Party/Mallorca. "Wir freuen uns, erneut absolute Spitzen-Party-Sänger präsentieren zu können", so Krombholz. Kein geringerer als Mickie Krause wird das Zelt mit seiner Vielzahl von Hits und Ohrwürmern zum Kochen bringen.

Auch Markus Becker wird mit seinen Hits wie "Das Rote Pferd" und "Die schönste Frau der Welt" die Partystimmung nach oben treiben.

Der "Newcomer" Tobee bringt das Mallorca Feeling mit seinen Hits " Lotus Blume" und "Aua im Kopf" nach Bilk. Durch den Abend führt der bekannte "DJ Andy Luxx" (Mega Park Mallorca, Ischgl).