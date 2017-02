Michael Kerst liest aus seiner Bert-Gerresheim-Biografie

Geboren im Theresienhospital, getauft im "Lambätes" - Bert Gerresheim ist ein Düsseldorfer von seinem ersten Lebenstag an bis heute. Das Leben des Bildhauers, von dem allein rund 30 Werke im öffentlichen Raum der Stadt präsentiert werden, hat der Journalist Michael Kerst zu einer ungewöhnlichen Biografie zusammengefasst.

Der Autor stellt sein Buch in einer Lesung am Sonntag, 19. Februar, um 16 Uhr im Oberkasseler Canisiushaus, Friesenstraße 77, vor. Er lässt Stationen des Bildhauerlebens von der Kindheit in Oberkassel über das Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie und die Doppelbelastung Gerresheims als Lehrer und Künstler bis zur Entstehung der großen Denkmäler in jüngerer Vergangenheit Revue passieren.

Und passend zur "fünften Jahreszeit" kommt auch der Karneval im Werk des Künstlers nicht zu kurz.

Der Eintritt zu der Lesung ist frei.