Michael Karmann will den Burgplatz rocken FOTO: mivi FOTO: mivi 2017-02-22T10:42+0100 2017-02-22T10:34+0100

Ein neuer Stern am Karnevals-Himmel? Mit seinem komplett in Eigenregie produziertem Partylied "Düsseldorfer Jung" will Hobbymusiker Michael Karmann in dieser Session die Jecken-Szene aufmischen. Von Milka Vidovic