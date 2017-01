Mann pöbelt Fahrgäste an und versucht Polizisten zu schlagen FOTO: Bundespolizei FOTO: Bundespolizei Teilen

2017-01-30

Die Bundespolizei nahm am Samstag um 6 Uhr einen 24-jährigen Kongolesen aus Wuppertal am Düsseldorfer Hauptbahnhof in Gewahrsam, weil er bei der Personalienfeststellung um sich schlug. Zuvor hatte er Streit mit anderen Reisenden gesucht.