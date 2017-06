Wohnhausbrand in Oberbilk Mann nach Sprung aus dem Fenster in Lebensgefahr FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-06-28T15:35+0200 2017-06-28T15:31+0200

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße hat die Polizei eine Kommission zur Brandursachenermittlung eingerichtet. Der Hausbewohner, der sich mit einem Sprung aus der dritten Etage vor den Flammen retten wollte, schwebt in Lebensgefahr.