Mann klaut Taxi und verursacht mehrere Unfälle mit dem Wagen FOTO: Fotolia FOTO: Fotolia Teilen

Twittern







Mit einem gestohlenen Taxi war in der Nacht zu Freitag ein 35-jähriger Drogenabhängiger im Düsseldorfer Süden unterwegs und verursachte dabei mehrere Verkehrsunfälle. Hierbei wurde ein 74-jähriger Fußgänger so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei konnte nach einer umfangreichen Fahndung den Autodieb schnappen.