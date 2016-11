Pilotenstreik auf Donnerstag ausgeweitet Pilotenstreik auf Donnerstag ausgeweitet Lufthansa streicht 32 Flüge von und nach Düsseldorf Teilen

Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) hat den Streikaufruf an ihre Mitglieder auf den morgigen Donnerstag ausgeweitet. Ganztägig soll es damit bei den Piloten der Lufthansa an einem weiteren Tag deutschlandweit zu Arbeitsniederlegungen kommen. In NRWs Landeshauptstadt hat die Lufthansa daraufhin für morgen 32 Starts und Landungen gecancelt. Bereits für heute sind 30 Flüge annulliert worden.