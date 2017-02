Licht an! Jetzt leuchten die Tour-Lichter FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Michael Gstettenbauer FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Michael Gstettenbauer Teilen

Bereits im Dezember eröffnete im Rahmen einer Zwischennutzung das "Café Vélo" in der Alten Kämmerei - seit heute (2. Februar) lassen 18 "Tour-Lichter" auf einer Aktionsfläche von über 100 Quadratmetern den Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus leuchten!



Die "Tour-Lichter" sind Acrylglas-Lichtbänke des Künstlers Bernd Spiecker, deren integrierte LED-Leisten zentral über Funk steuerbar sind und nun bis August 2017 eine künstlerische Choreographie aus Licht und Farbe präsentieren.



Unternehmen haben die Möglichkeit weitere Lichtbänke, in denen Multimedia-Chips verbaut werden, zu erwerben. Mit dem Smartphone und der "Tour-Lichter-App" können Passanten und Touristen vorbereitete Inhalte über Produkte und Dienstleistungen der Sponsoren abrufen, das Unternehmenslogo wird sichtbar auf der Bank platziert. Nach dem Grand Départ gehen die Lichtbänke in den Besitz der Sponsoren über.



Die "Tour-Lichter" sind eine gemeinschaftliche Aktion des Grand Depart Düsseldorf 2017-Teams und Cadman, der in Düsseldorf ansässigen Agentur für Immobilienmarketing. Die Mehreinnahmen der "Tour-Lichter" fließen in das Gesamtprojekt Grand Départ Düsseldorf 2017 ein.



Bislang gehören zu den "Tour-Lichter"-Käufer die Unternehmen Trivago, Strabag, Interboden, Primag, Plakativ, Development Partner, Leading Buildings und Vitra.



Oberbürgermeister Thomas Geisel: "Die Lichtchoreografien der Tour-Lichter auf dem Marktplatz sind im wahrsten Sinne des Wortes echte Highlights, mit denen bereits jetzt die Vorfreude auf den Grand Départ Düsseldorf 2017 in der Stadt sichtbar ist. Ich danke allen Tour-Lichter-Käufern für ihr Engagement und bin sicher, dass sich für dieses und andere Sponsoring-Möglichkeiten noch weitere Unterstützer finden."