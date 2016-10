Krokusse im Hofgarten

Das Gartenamt hat jetzt gemeinsam mit der Initiative Pro Düsseldorf 1.137.000 Krokusszwiebeln im Hofgarten (an der Schützenwiese zur Oederallee und zwischen Napoleonsberg und Hofgartenrampe) gepflanzt. Im Frühjahr 2017 sollen die Krokusse dann auch im Hofgarten erblühen und so das bisher gepflanzte „Blaue Band“ von Düsseldorf komplettieren. Von der Redaktion

Die Geschichte des Blauen Bandes (Pflanzungen von Krokussen parallel zur Cecilienallee) begann 2008 im Rheinpark Golzheim. Gemeinsam mit vielen Helfern gelang es Pro Düsseldorf und dem Gartenamt im Herbst 2008 die „Krokus-Wellen“ mit 5.000.000 Krokusszwiebeln im Rheinpark zu pflanzen. Die blühenden Krokusse im Schlosspark Husum standen Pate für das „Blaue Band“ im Rheinpark. In den Folgejahren wurden weitere Hunderttausende Krokusse zum Beispiel an der Kaiserpfalz in Kaiserswerth sowie an der Rotterdamer Straße Richtung Messe gepflanzt, so dass bis jetzt insgesamt rund 9 Millionen Krokusse im Blauen Band das Stadtbild der Landeshauptstadt schmücken. Mit der diesjährigen Pflanzaktion im Hofgarten soll nun auch dort dieses schöne Parkbild im Frühjahr 2017 hervorgezaubert werden.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)