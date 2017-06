Kleinkind stürzt aus 4. Etage FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-06-26T09:56+0200 2017-06-26T09:40+0200

Am Freitag stürzte in Garath ein Kleinkind aus dem vierten Geschoss eines Wohnhauses. Mit dem Verdacht auf schwere innere Verletzungen brachte ein Rettungswagen das Kind in das Universitätsklinikum.