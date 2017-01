Kleines Einhorn gesichtet FOTO: ho FOTO: ho Teilen

2017-01-19T09:00+0100 2017-01-19T08:54+0100

Da staunten wir am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit nicht schlecht. In der Dunkelheit am Straßenrand stand doch tatsächlich ein kleines Einhorn.