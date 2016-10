Kinder besuchen ihre Gruselorte

"Zeigt uns eure Lieblings- und Gruselorte! Erzählt uns, was euch im Stadtteil gefällt und was euch nervt. Zeigt uns den Stadtteil aus eurer Sicht". Von der Redaktion

So lautet der Aufruf von Jugendleiter Jürgen Kaulfuß an Kinder und Jugendliche von acht bis 13 Jahren in Hassels und in Benrath im Rahmen eines Projektes der Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Benrath.

In kleinen Gruppen von drei bis fünf Kindern, nach Geschlecht und Alter getrennt, begeben sich die Teilnehmenden mit einem Jugendmitarbeiter zu selbst gewählten Orten in Hassels und in Benrath und machen zum Beispiel auf einen verwahrlosten Spielplatz aufmerksam oder auf eine gute Busverbindung.

Die nächste Begehung in Hassels für Mädchen findet am Samstag, 5. November, statt. Jungen treffen sich zum Rundgang durch Hassels am Samstag, 19. November. Treffpunkt ist jeweils ab 10 Uhr an der evangelischen Anbetungskirche, Hasseler Straße 71.

In Benrath ist der nächste Stadtteilrundgang für Jungen am Samstag, 10. Dezember und für Mädchen am Samstag, 7. Januar, jeweils um 10 Uhr an der evangelischen Dankeskirche, An der Dankeskirche 1.

Der Rundgang dauert jeweils ein bis zwei Stunden und endet mit einer Einladung im Lieblingscafé oder der Lieblingseisdiele der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

"Mit dem Projekt bieten wir Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, sich ihren Stadtteil zu erschließen und sich einzumischen in die Stadtteilplanung. Wir vermitteln den Heranwachsenden die Erkenntnis, dass es sich lohnt, für die eigenen Interessen einzusetzen" sagt Kaulfuß.

Die Projektergebnisse werden im Herbst 2017 in Form einer Fotoausstellung veröffentlicht. Das Projekt "Stadtteilrundgang" erstreckt sich bis in den Februar 2017. Wer mitmachen möchte, kann sich informieren und anmelden bei Jürgen Kaulfuß unter der Rufnummer 01575 - 0469512 und per Mail unter Juergen.Kaulfuss@evdus.de.

