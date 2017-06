Katzenbabies in Fast-Food-Tüte ausgesetzt FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf 2017-06-20T11:07+0200 2017-06-20T10:58+0200

Ein Unbekannter setzte in der Nacht zu Sonntag drei Katzebabies in einer Fast-Food-Tüte in Oberbilk aus. Mitarbeiter des Ordnungsamtes fanden die Jungtiere und brachten sie in Sicherheit