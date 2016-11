Karin-Brigitte Göbel an der Spitze der Stadtsparkasse

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Düsseldorf hat in seiner heutigen Sitzung Karin-Brigitte Göbel ab 1. Januar 2017 für fünf Jahre wiederbestellt und zur neuen Vorsitzenden des Unternehmens-Vorstands berufen. Sie wird zum 1. Januar 2017 ihr neues Amt antreten.

Karin-Brigitte Göbel ist seit dem 1. Januar 2009 Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse Düsseldorf und verantwortet seitdem die Ressorts für das Firmenkundengeschäft, das gewerbliche Immobiliengeschäft, das Kapitalmarktgeschäft und zusätzlich seit 2014 den Geschäftsbereich Private Banking.

Sie tritt die Nachfolge von Arndt M. Hallmann an. Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Düsseldorf hatte in seiner Sitzung am 30. September 2016 entschieden, seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern. Seine Amtszeit endet am 31. Dezember 2016.