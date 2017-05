KAP1: OB Geisel unterschreibt Mietvertrag FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Malte Krudewig FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Malte Krudewig 2017-05-19T14:31+0200 2017-05-19T14:20+0200

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 18. Mai die Anmietung des Gebäudes Konrad-Adenauer-Platz 1 beschlossen. Am Freitag haben Oberbürgermeister Thomas Geisel und Kulturdezernent Hans-Georg Lohe den Mietvertrag unterschrieben.