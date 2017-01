Kanadische Indie-Rock-Band im Zakk - 3x2 Freikarten

Dank ihrer Folksongs über Heimat, Freundschaft und Herzschmerz sowie ihrer unermüdlichen Konzertleidenschaft, hat es das kanadische Trio The Rural Alberta Advantage von der bescheidenen Anerkennung als "Canada's best unsigned band” zu ausverkauften Tourneen und treuen Fans weltweit gebracht. Wir spendieren Freikarten fürs Konzert im Zakk. Von der Redaktion

Renommierte Magazine und Blogs berichten überaus wohlwollend über die Band, außerdem wurden The Rural Alberta Advantage für zwei Juno Awards – die kanadischen Grammys - nominiert und haben den CBC Musikpreis als ‘Best Independent Artist' gewonnen.

Das Trio hat mittlerweile drei Alben veröffentlicht; gerade wird hoch konzentriert am nächsten Werk gearbeitet. Noch vor dessen Veröffentlichung wird es eine Kostprobe ihres neuen Materials geben, und zwar so, wie es der Band am besten steht: live.

Mit neuer Keyboarderin werden sie nur auf dieser Tour neue Songs exklusiv spielen. Man darf sich auf eine Band freuen, die ungemein publikumsbezogen auftritt und es sich nicht nehmen lässt, ihren Zuhörern die kleinen und großen Geschichten hinter den Songs zu erzählen.