Mit ihrem Konzert "Junge Sterne der Oper am Rhein" präsentieren neue und ehemalige Mitglieder des Opernstudios der Deutschen Oper am Rhein gemeinsam mit den Düsseldorfer Symphonikern am Donnerstag, 1. Dezember, um 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm.