Wer beim 54. Wettbewerb "Jugend musiziert" mitmachen möchte, hat dazu noch bis zum 15. November Gelegenheit, sich anzumelden.

Ausgeschrieben sind 2017 die Solokategorien: Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) sowie Gitarre (Pop). Die Ensemblekategorien werden in den Bereichen: Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und "Neue Musik" durchgeführt. Es werden voraussichtlich bis zu 240 Kinder und Jugendliche beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 2017 in Düsseldorf antreten.

Gefordert wird ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspiel vor der Jury zwischen 6 und 30 Minuten. Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare sind abrufbar unter: www.jugend-musiziert.org.

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" wird auf drei Ebenen durchgeführt (Region, Land und Bund) und startet im Januar 2017 in mehr als 140 Regionen Deutschlands. Der Regionalwettbewerb für die Stadt Düsseldorf findet vom 27. bis 29. Januar in den Räumen der Clara-Schumann-Musikschule statt (Abschlusskonzert mit Verleihung der Urkunden und Preise am 12. Februar 2017 im Robert-Schumann-Saal). Die Bestplatzierten der Regionalwettbewerbe nehmen anschließend am Landeswettbewerb NRW vom 24. bis 28. März 2017 in Münster teil.

Alle Landespreisträgerinnen und Landespreisträger werden im Rahmen eines Konzertes in der Düsseldorfer Tonhalle am 14. Mai 2017 geehrt. Die ersten Preisträgerinnen und Preisträger aller Bundesländer werden anschließend vom 2. bis 8. Juni nach Paderborn zum Bundeswettbewerb eingeladen.

Seit fünf Jahrzehnten gibt es ihn schon, den bundesweiten Musikwettbewerb "Jugend musiziert". Und weil er sich von Anbeginn an Kinder und Jugendliche richtete, bleibt er so jung und aktuell wie im ersten Jahr. "Jugend musiziert" wurde 1964 in die Welt gesetzt, um einem eklatanten Mangel an qualifiziertem Orchesternachwuchs abzuhelfen sowie um einer einseitigen technikbetonten Ausbildung entgegen zu wirken.

Binnen kurzer Zeit entwickelte sich der Wettbewerb zu einem musikpädagogischen Modell mit ungeheurer Attraktivität für musikbegeisterte Menschen: Es wird kaum gelingen, Musikerinnen und Musiker von Rang und Namen in Deutschland zu finden, in deren Lebenslauf nicht ein Preis bei "Jugend musiziert" verzeichnet ist.

ln den Anfangsjahren waren es, gemäß dem Bedarf der Kulturorchester, vor allem junge Streicher und Bläser, die sich den Jurys präsentierten. Inzwischen ist der Wettbewerb von einem vielfältigen Instrumentenspektrum und breit gefächerter Literatur geprägt, die von Alter Musik bis zur Neuen Musik reicht und Elemente der Popmusik nicht ausklammert.

Durch "Jugend musiziert" ist es vor allem gelungen, völlig neue Maßstäbe im Bewusstsein von Musikpädagoginnen und Musikpädagogen zu verankern, auch zur Frage des Leistungsvermögens begabter junger Spielerinnen und Spieler Der Wettbewerb denkt in Breite und Spitze. Während er sich auf der regionalen Ebene als ein kleines Festival präsentiert, wird auf Landes- und Bundesebene der Leistungsgedanke wichtiger. Beim Bundeswettbewerb sind immer wieder Instrumentalisten zu erleben, die in ihrer künstlerischen Entwicklung die Mitglieder der Jurys ebenso beeindrucken wie das Publikum.

"Jugend musiziert" ist eine große Gemeinschaftsleistung von musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen, ihren engagierten Lehrkräften und betreuenden Eltern, von öffentlicher Unterstützung und privaten Förderern, von zahllosen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hinter den Kulissen. Mehr als eine halbe Million Kindern und Jugendlichen hat "Jugend musiziert" in den mehr als 50 Jahren seines Bestehens eine Bühne geboten.

Veranstaltet wird "Jugend musiziert" vom Deutschen Musikrat, Schirmherr ist der Bundespräsident. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt die Grundfinanzierung des Bundeswettbewerbs sicher. Die Finanzierung der Regionalwettbewerbe liegt in den Händen der jeweiligen Kommunen.