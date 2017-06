Joggerin von Radfahrer belästigt

Eine junge Frau wurde am Donnerstagabend in Unterbilk von einem Radfahrer sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.40 Uhr joggte die Frau über die Gladbacher Straße. Als sie sich etwa in Höhe der Neckarstraße befand, näherte sich ihr von hinten ein Radfahrer.

Unvermittelt griff er ihr an das Gesäß und in den Schritt. Danach fuhr er über die Gladbacher Straße in Richtung Hammer Straße weiter.

Die geschockte Joggerin wurde kurze Zeit später weinend auf der Straße von Passanten angetroffen, die die Polizei alarmierten.

Der Radfahrer, der mit einem schwarzen Rad (vermutlich "Hollandrad") unterwegs war, ist circa 1,80 Meter groß und dünn. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet und hatte seine schwarze Kappe mit rot-weißem Emblem verkehrt herum aufgesetzt. Er trug einen Rucksack auf dem Rücken.

Hinweise an die Polizei unter 0211-8700.