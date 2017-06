Grand Départ in Düsseldorf: Irre: 0-Euro-Schein kostet drei Euro

Gedenkmünzen waren gestern: In Frankreich sind die sogenannten "Null"- Euro-Scheine längst ein Massenphänomen. Jetzt kommen sie zum Tour- Auftakt auch in Düsseldorf mit einer Edition an.

Die Vorderseite des dem Euro-Schein nachempfundenen Geldscheins zeigt den Düsseldorfer Rheinturm und die Oberkasseler Brücke sowie den stilisierten Radsportler, der bereits von den Werbeplakaten zum Grand Départ bekannt ist. Zudem ist die Europa-Fahne darauf abgebildet und der Schriftzug "Düsseldorf 2017".

Die Banknote hat einen Nominalwert von null Euro, wurde von einer EZB-lizenzierten Wertpapierdruckerei in Frankreich auf echtem Geldscheinpapier gedruckt und hat die für Banknoten typischen Sicherheitsmerkmale. Die Düsseldorfer Souvenirscheine, die auf 5.000 Exemplare limitiert sind, werden ab sofort exklusiv in den Tourist- Informationen am Hauptbahnhof, Immermannstraße 65 b, und in der Altstadt, Markstraße/ Ecke Rheinstraße, angeboten. Die Scheine werden bis auf Weiteres nicht im Online-Shop verkauft.

Seitdem bekannt wurde, dass Düsseldorf Tourismus diesen besonderen Souvenirschein veröffentlichen wird, reißen die Anfragen von Händlern und Sammlern aus Frankreich und Deutschland nicht ab. Düsseldorf Tourismus hat sich daher dafür entschieden, vorerst maximal fünf Scheine pro Käufer auszugeben. Die Scheine, die zu einem Preis von 3 Euro je Exemplar angeboten werden, erreichen regelmäßig in kürzester Zeit ein Vielfaches ihres Verkaufswerts.

Teilweise werden sie später für niedrige dreistellige Summen gehandelt. Um das große Interesse zusätzlich positiv zu nutzen, hat sich Düsseldorf Tourismus entschlossen, zwölf Scheine mit besonderen Seriennummern aus dem Verkauf zu nehmen und zu versteigern. Die Auktionen laufen über die Plattform Ebay und starten in den kommenden Tagen. Der Erlös geht an einen guten Zweck. Auf den Verkauf der Souvenirscheine in den Tourist-Informationen und die Online-Versteigerungen wird gezielt über Social Media hingewiesen, insbesondere auch in Frankreich.