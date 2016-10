Intensivtäter geht der Polizei ins Netz

Zivilfahndern der Düsseldorfer Polizei gelang am Mittwochabend die Festnahme eines 23-jährigen Mannes, der an mindestens zwei schweren Raubüberfällen beteiligt sein soll. Er leistete bei seiner Ergreifung massiv Widerstand.

Seine drei Komplizen (20, 20, 30 Jahre alt) konnten im Juli dieses Jahres festgenommen werden. Die Männer sind wegen Gewaltdelikten und Eigentumsdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und gelten als Intensivtäter. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats 13 prüfen nun, ob das Quartett für weitere Straftaten in Betracht kommt. Alle vier befinden sich in Untersuchungshaft.

Seit Ende Mai bis Mitte Juli dieses Jahres war es in Eller und Rath zu drei brutalen Raubtaten gekommen. Vier Männer hatten ihre Opfer in Wohnungen überfallen, sie bedroht, zum Teil verletzt und im Anschluss Bargeld und Mobiltelefone entwendet. Nach der Erwirkung von Haftbefehlen konnten drei der mutmaßlichen Räuber bereits im Juli festgenommen werden. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen nahmen Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord gestern gegen 18.30 Uhr den

23 Jahre alten Intensivtäter aus Düsseldorf fest. Die Beamten hatten ihn seit Juli dieses Jahres mit einem Haftbefehl gesucht. Bei seiner Festnahme in einer Wohnung an der Stankt-Franziskus-Straße leistete er erheblichen Widerstand, sodass mehrere Streifenwagen eingebunden werden mussten. Bei dem Transport zum zentralen Polizeigewahrsam bespuckte er einen Polizisten und trat nach den Beamten.

Die vier jungen Intensivtäter befinden sich in Untersuchungshaft. Möglichweise haben sie sich für weitere Straftaten zu verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.