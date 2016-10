Verkehrswacht und Polizei informieren Infoveranstaltung "Radfahren im Stadtverkehr" FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Düsseldorf e. V. informiert die Polizei am Samstag ab 12 Uhr am Burgplatz zum Thema "Radfahrer im Großstadtverkehr".