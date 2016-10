Immer an der Düssel entlang

Eine Herbstwanderung von Haan-Gruiten durchs Neandertal, über Erkrath nach Düsseldorf-Gerresheim ist gerade im Herbst ein Erlebnis fürs Auge.

Man geht etwa fünf Stunden und kann sich an der Raute als Wanderzeichen orientieren, so dass man am Ende auch tatsächlich da ankommt, wo man hinmöchte.

Wer lieber abkürzt, kann wahlweise am Neanderthal-Museum oder in Erkrath auf Bus und Bahn umsteigen.