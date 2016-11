Hier lockt erneut das Weihnachtsplätzchen

Zum zweiten Mal bietet die Werbegemeinschaft Eller den Besuchern des Stadtteils am 2. Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, einen gemütlichen festlichen Markt zur Vorweihnachtszeit an.

Das Eller Weihnachtsplätzchen vereint viele ausgewählte schöne Kunsthandwerksarbeiten, ausgefallene und einzigartige Geschenkideen für sich oder die Lieben. Weihnachtliche Musik sowie beheizte Plätze und ein passendes gastronomisches Angebot mit Glühwein laden zum Verweilen ein.

Am Samstag, 3. Dezember, wird gegen 18 Uhr der Feuerspucker FeuMix sein Können zum Besten geben und mit seiner Show den Besuchern ordentlich einheizen.

Während der beiden Tage können zudem wieder Runden auf dem Karussell gedreht werden. Am Sonntag werden zwischen 12 und 15 Uhr die individuEller-Engel Obst an die Kleinen verteilen.

Zusätzlich wird FeuMix, bereits durch seine Feuerspuckershow bekannt, den kleinen Besuchern eine Freude mit seinen Ballonkreationen machen.

Am 4. Dezember ab 13 Uhr wird den Besuchern wieder die Möglichkeit geboten, am verkaufsoffenen Sonntag bis 18 Uhr in den Geschäften rund um die Gumbertstraße einzukaufen.