Hier ist man ganz nah dran an den Top-Fahrern

Die Teampräsentation ist der Auftakt des Grand Départ Düsseldorf 2017 und ein Highlight vor jedem Start der Tour.

Jeweils neun Fahrer der 22 Teams stellen sich auf dem Podium am Burgplatz vor. Sie werden symbolisch von bekannten Düsseldorfer Persönlichkeiten begrüßt – zum Beispiel von Heinrich Heine oder dem Ehepaar Clara und Robert Schumann. Die Düsseldorfer Prominenten werden dabei von sogenannten "Living Sculptures" dargestellt, also von Schauspielern.

Durch die Moderation von Radsportkennern erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer Details über die Mannschaften und erhalten einen Einblick in deren Chancen bei der großen Rundfahrt. Eröffnet wird die Teampräsentation mit der Europahymne, gesungen von 80 Kindern der SingPause und Tenor Sascha Dücker. Aufführungen von Radartisten, Tanzgruppen des tanzhaus nrw und der Band Fresh Music Live runden das Programm ab.

Nach dem Auftritt auf der Bühne fahren die Teams vom Burgplatz über den Marktplatz, durch die Rheinstraße und das Rheinufer entlang zum Johannes-Rau-Platz, um die Fans in Düsseldorf zu begrüßen. Am Marktplatz, Grabbeplatz, Johannes-Rau-Platz und Kö-Bogen sind LED-Wände aufgebaut, auf denen alle Interessierte die Teampräsentation verfolgen können. Das Rheinufer bietet sich ebenfalls zum Zuschauen an, da hier die Fahrer lange zu sehen und Gastronomie-Stände aufgebaut sind.

Zeitplan Teampräsentation: