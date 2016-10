Herbstferien in NRW: Düsseldorfer Flughafen erwartet fast 1,4 Millionen Fluggäste

Zahlreiche Urlauber verabschieden sich in den anstehenden Herbstferien in wärmere Gefilde. Der Düsseldorfer Airport rechnet zwischen dem 7. und dem 23. Oktober mit fast 1,4 Millionen Passagieren. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 4,8 Prozent. In den zwei Wochen werden mehr als 11.000 Starts und Landungen, das sind 5,7 Prozent mehr als 2015, erwartet.

Allein am ersten Ferienwochenende, von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Oktober, begrüßt der Airport von NRWs Landeshauptstadt 255.000 Fluggäste bei etwa 1.900 Flugbewegungen. Absoluter Spitzentag ist der letzte Schultag (Freitag, 7. Oktober) mit rund 89.500 Passagieren und 720 Starts und Landungen. Das entspricht einem historischen Hoch: Noch nie zuvor in seiner Geschichte hat der Airport an einem Tag so viele Fluggäste gezählt. Zum Vergleich: Durchschnittlich starten und landen rund 61.580 Passagiere täglich am Rhein – bei 576 Flugbewegungen.

Ab in die Sonne: In Europa punkten auch in diesem Jahr vor allem wieder Warmwassergebiete wie die Balearen, die Kanaren oder Sardinien und Sizilien. Doch auch Städtereisen nach Rom, Mailand und Venedig stehen hoch im Kurs. Auf der Fernstrecke sind besonders die USA mit Zielen wie New York, Florida (Fort Myers und Miami) und Kalifornien (San Francisco und Los Angeles) sowie Abu Dhabi und Dubai gefragt.

Der Düsseldorfer Airport empfiehlt den Fluggästen im Sinne eines reibungslosen und stressfreien Starts in den Urlaub, einen ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen. Reisende können auch die Möglichkeit des Vorabend-Check-Ins nutzen. Welche Airlines diesen Service anbieten, erfahren die Passagiere im Reisebüro, bei ihrer Fluggesellschaft, auf der Internetseite des Flughafens unter dus.com oder bei der Flughafenhotline unter der Telefonnummer 0211/421-0.