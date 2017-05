Helene Fischer kommt nach Düsseldorf - Vorverkauf startet FOTO: Kristian Schuller FOTO: Kristian Schuller 2017-05-03T15:11+0200 2017-05-03T15:06+0200

Helene Fischer geht 2018 auf große Stadion-Tournee und macht Halt in der Düsseldorfer Esprit- arena. Am 6. Juli 2018 ist der Schlagerstar in Stockum zu Gast.