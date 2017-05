Handtaschenraub im Hofgarten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Hofgarten zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 44-jährigen Frau. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und ging in Untersuchungshaft.

Gegen 0.30 Uhr gingen die 44-jährige Geschädigte und ihr 49 Jahre alter Ehemann durch den Hofgarten, um ihr Hotel aufzusuchen. Plötzlich näherten sich von hinten zwei Männer, rissen die Frau zu Boden und entwendeten ihr die Handtasche.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Der Ehemann versuchte noch, die Männer zu verfolgen, verlor sie jedoch im Dunkeln schnell aus den Augen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte durch Beamte der Objektschutzwache ein 28-jähriger Mann, der feuchte Anhaftungen an Hose und Schuhe hatte, angetroffen werden.

Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten ein Mobiltelefon im Hosenbund. Dieses war zuvor der Geschädigten geraubt worden. Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief negativ. Der Tatverdächtige machte keine Angaben Der 28-jährige, aus Nordafrika stammende Mann wurde am nächsten Morgen vorgeführt und durch den Haftrichter in Untersuchungshaft geschickt. Die Ermittlungen dauern an.