Halsketten-Raub in Heerdt

Am Donnerstag wurde eine 79 Jahre alte Düsseldorferin bei einem Raub in Heerdt an der Hand verletzt. Bei dem Überfall riss ihr der Täter die Goldkette vom Hals und flüchtete auf einem Fahrrad. Die EK Band ermittelt.