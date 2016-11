Initiative „Gesundes Pausenbrot“: Goldmedaillengewinner zu Besuch in der Selma Lagerlöf Schule

An diesen Tag werden sich die Kinder der Selma Lagerlöf Schule in Hassels noch lange erinnern: Der Düsseldorfer Sprinter David Behre (30) hat mit den Grundschülern im Rahmen der Initiative "Gesundes Pausenbrot" hunderte bunte Butterbrote geschmiert.

Damit möchte der Paralympics-Goldmedaillengewinner zeigen, dass neben Bewegung auch die Ernährung eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Körpers spielt.

Bevor die Schüler mit der Zubereitung der Pausensnacks starteten, machte der 30-Jährige mit ihnen kräftigende Sportübungen in der Pausenhalle. Kurze Einheiten, die sichtbar Spaß bereiteten und den Appetit anregten. "Gerade in der Schule ist genügend Bewegung wichtig, da die Kinder während des Unterrichts still sitzen. Mit meinen Übungen habe ich den Schülern gezeigt, wie man den Pausenhof zum Sportplatz macht", so der Spitzensportler.

Im Anschluss hatten die Kinder viel Spaß beim Zubereiten ihrer Lieblingsstulle und konnten sich hervorragend stärken.

Beispiel für einen leckeren Pausensnack: Vollkornbrot mit Butter, einer Käsescheibe, Gurken und zerkleinerten Walnüssen belegt. Dazu kommt noch etwas Obst oder Gemüse in die Brotdose – fertig ist das gesunde Frühstück, das den Kindern wichtige Nährstoffe für den Schultag liefert.

Die Aktion ist Teil der bundesweiten Kampagne "Gesundes Pausenbrot", bei der sich in diesem Jahr 350 Schulen mit über 100.000 Schülern beteiligen. Das Ziel der Initiative ist es, gesunde Ernährung in Schulen wieder in den Fokus zu rücken. Denn laut einer Untersuchung der Universität Bielefeld startet jedes dritte Kind ohne Frühstück in den Tag.