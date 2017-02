Gewinner des Gutachterverfahrens "Beiderseits Vogelsanger Weg" steht fest

Das Büro REICHER HAASE associierte mit Planergruppe Oberhausen geht als Gewinner aus dem Gutachterverfahren "Beiderseits Vogelsanger Weg" in Mörsenbroich hervor.

Das hat die Empfehlungskommission in ihrer Sitzung am Freitag, 10. Februar, beschlossen. Damit wird die Arbeit des Büros REICHER HAASE associierte mit Planergruppe Oberhausen als Grundlage zum anschließenden Bauleitplanverfahren empfohlen.

"Der Entwurf zeichnet sich durch eine starke und prozesstaugliche Entwicklungsstruktur mit großem Respekt vor dem Ort und dem Erkennen aus, was ihn zu etwas Besonderen macht", so der Vorsitzende der Empfehlungskommission, Prof. Dr. Franz Pesch. Am Donnerstag, 9. Februar, fand zuvor nach einer vertieften Bearbeitung die öffentliche Abschlussveranstaltung mit der Vorstellung der Arbeitsergebnisse von sechs Planungsteams statt.



Die anhaltend starke Nachfrage nach Wohnraum in Düsseldorf, das Interesse der Politik vor Ort und verschiedener Grundstückseigentümer haben die Verwaltung veranlasst, über Möglichkeiten neuen Wohnens am Vogelsanger Weg nachzudenken.

Obwohl es sich bei dem Areal um ein über Jahrzehnte gewachsenes Gewerbegebiet handelt, steht die Stadt Düsseldorf dem Ziel, ein urbanes Mischgebiet entstehen zu lassen, positiv gegenüber, denn der Bedarf an neuem Wohnraum ist groß und einige Flächen am Vogelsanger Weg wurden bislang baulich nur in geringem Maße genutzt. Aber auch Bestandsimmobilien und gewerbliche Nutzungen brauchen Raum und verträgliche Nachbarschaften, wenn etwas sich entwickeln soll.



Vor diesem Hintergrund führte die Landeshauptstadt Düsseldorf ein Gutachterverfahren unter intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Nach der öffentlichen Auftaktveranstaltung am 9. November 2016 haben sechs qualifizierte Planungsteams aus Stadtplanern und Landschaftsarchitekten Konzepte für eine modulare Neubebauung der Flächen beiderseits des Vogelsanger Weges entwickelt, am 19. Dezember 2016 in einer Zwischenpräsentation vorgestellt und mit Bürgern in einem offenen Forum diskutiert.



"Wir dürfen nicht mehr nur in fertigen Bildern und architektonischen Versprechen denken, sondern zeitliche und räumliche, also unfertige Phasen gestalten, um schrittweise zwischen Bestand und Vision voranzukommen. Das Dialogische ist die Qualität des Verfahrens. Die Umsetzung wird damit realistisch", so Cornelia Zuschke, Dezernentin der Landeshauptstadt Düsseldorf für Planen, Bauen und Grundstückswesen.



Folgende Planungsteams waren an der Abschlusspräsentation beteiligt: BDP. Limited (Rotterdam) mit sweco, BJP | Bläser Jansen Partner mit wbp Landschaftsarchitekten, COBE Berlin (COBE Berlin GmbH), Ortner & Ortner (O & O Baukunst Gesellschaft von Architekten mbH) mit FSWLA LANDSCHAFTSARCHITEKTUR und Lindschulte + Kloppe, reicher haase associierte (reicher haase associierte GmbH) mit Planergruppe Oberhausen, rheinflügel severin mit bbz landschaftsarchitekten und Obermeyer Planen + Beraten.