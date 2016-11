Geschäft an der Ackerstraße überfallen FOTO: Archiv/ Fotolia FOTO: Archiv/ Fotolia Teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes, der sich am Mittwochnachmittag in einem Geschäft für Haushaltsgeräte an der Ackerstraße ereignet hat. Drei Täter entkamen mit Bargeld. Das 78 Jahre alte Opfer blieb körperlich unverletzt.