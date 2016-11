„Geldbörse eng am Körper“

Dichtes Gedränge auf Weihnachtsmärkten und in Geschäften, volle Busse und Bahnen: In der Adventszeit haben Taschendiebe Hochsaison. Wir hörten uns in der City um - wie wappnen sich die Düsseldorfer?

Nur ein unachtsamer Moment und die Geldbörse ist weg. Taschendiebe rempeln ihre Opfer an, ziehen ihnen dabei das Handy oder Portemonnaie aus der Hosentasche. Auch Handtaschen sind vor ihnen nicht sicher. Unbemerkt greifen die Diebe in die Taschen, schlitzen sie auf und kommen so an ihre Beute.

Die Polizei setzt in der Adventszeit auf verstärkte Präsenz auf den Weihnachtsmärkten. Polizeisprecher André Hartwich: "Natürlich zieht es viele Täter auf den Weihnachtsmarkt, weil sie im dichten Gedränge die Chance nutzen, um an die Wertsachen der Besucher zu kommen. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass die Täter auch außerhalb des Weihnachtsmarktes aktiv sind. Auch in Geschäften, Restaurants und an Hotels lauern sie. Daher gilt es, seine Tasche immer eng am Körper zu tragen und sie nie aus den Augen zu lassen".

Besonders Besucher aus anderen Städten oder aus dem Ausland sind Ziel der Taschendiebe. Ein Sicherheitsstadtplan der Stadt Düsseldorf und des Kriminalpräventiven Rates soll Touristen dabei helfen, sich vor Taschendiebstählen zu schützen. Der Flyer ist eine Kombination von Innenstadtplan, hilfreichen Tipps zum Schutz vor Taschendieben und wichtigen Rufnummern für den Fall, dass doch etwas gestohlen oder verloren wurde. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Passverlust, Unfall, Verkehrsunfall, Erkrankung sowie dem Diebstahl eines Fahrzeuges. (mivi)

Die Maschen der Diebe: