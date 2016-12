Geldautomat in Lichtenbroich gesprengt FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Twittern







Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in einem Vorraum eines Baumarktes in Lichtenbroich einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld gestohlen. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Das Fluchtfahrzeug, ein Roller, stellten die Beamten sicher.