Gefährliche Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Streits, in dessen Folge ein 22-Jähriger so verletzt wurde, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.