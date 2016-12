Gedenkminute für Berlin

Viele Menschen sind erschüttert angesichts des schrecklichen Ereignisses am Montagabend auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH als Veranstalter des hiesigen Weihnachtsmarktes in der Innenstadt sind tief betroffen und trauern.

Von 12 bis 12.05 Uhr wird der gesamte Düsseldorfer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt im Gedenken an Berlin still stehen.

Oberbürgermeister Thomas Geisel, die Stadtspitze und Frank Schrader, Geschäftsführer der DMT, nehmen an den Gedenkminuten für die Opfer von Berlin teil. Alle Düsseldorfer sind eingeladen, um 12 Uhr vor dem Rathaus an der Gedenkminute teilzunehmen.